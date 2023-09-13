Uluslararası kısa metrajlı film festivalinde iki ödül

Kıbrıslı yönetmen Stavros Stavru’nun “Buffer Zone” filmiyle “Uluslararası Kısa Metrajlı Film Festivali"nden ödülle döndüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi yönetmen Stavros Stavru’nun bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum askerin Yeşil Hatta karşı karşıya gelmesini anlatan “Buffer Zone” isimli filminin, 46’ncı Dramas Uluslararası Kısa Metrajlı Film Festivali kapsamında “Drama Queer” ödülü kazandığını yazdı.

Gazete “Buffer Zone” filminin ayrıca Andrea Marku ile “erkek performans” ödülü de aldığını belirtti.

Gazete yine Kıbrıslı yönetmen Maria Tumazu’nun ise “The Tornado Outside” filmiyle en iyi animasyon ödülü aldığını yazdı.