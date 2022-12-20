Uluslararası koruma başvuru sahibi 48 kişi Almanya'ya gönderildi

Güney Kıbrıs’taki, uluslararası koruma başvuru sahibi 48 kişinin, AB gönüllü dayanışma mekanizması çerçevesinde Almanya’ya gönderildiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, bu kişilerin nakledilmesinin, gelecek aylarda yapılacak olan bir dizi nakilin ilkini teşkil ettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca bu naklin, İçişleri Bakanlığı Siyasi Sığınma Dairesi, Avrupa Komisyonu, Uluslararası Mülteci Örgütü ve Alman makamları ile iş birliği sonucu gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre Almanya, 48’i dün Güney Kıbrıs’tan giden, 500 başvuru sahibinin nakil edilmesini kabul etmişti.

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20/12/2022 12:18