Uluslararası Koruma İdare Mahkemesindeki kayıtlı itirazlarda artış

Güney Kıbrıs’ta sığınmacı ve yabancılar tarafından Uluslararası Koruma İdare Mahkemesine yapılan başvuruların yüzde 472 oranında arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Hukuk Dairesinin verilerine dayanarak 2020-2023 yılları arasında sığınmacılar ve yabancılar tarafından Uluslararası Koruma İdare Mahkemesine yapılan kayıtlı itirazlarda yüzde 472 oranında artış olduğunu yazdı.

Habere göre 2022-2023 döneminde ise yeni başvurularda yüzde 9’luk bir azalma oldu.

Gazete Uluslararası Koruma İdare Mahkemesinin, kaydettiği itirazların yüzde 76.53’ünün güvenli olarak addedilen ülkelerden gelen kişilerin oluşturduğunu da yazdı.