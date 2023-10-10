Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor

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10/10/2023

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21.si gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda yer alacak piyanist  - besteci Arman Ratip’in vereceği Piyano Resitali ile devam ediyor.

Saat 20.30’da başlayacak Piyano Resitali’nde Arman Ratip, Paganini - Chopin - Brahms - Liszt (Potpourri), Folk Song in A Minor, Mysterious Night II, Zeta Retucilli II, Extraterrestrial Romance ve Andromeda eserlerini seslendirecek.

Festival 13 Ekim Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC CSO & Kemancı Deniz Şensoy Konseri ile devam edecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar'dan ve online olarak: biletfest.com dan sağlanabilecek.

10/10/2023 12:37
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TAGS: Uluslararası, Kuzey Kıbrıs, Müzik, Festivali, Arman Ratip, Piyano, Resital
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