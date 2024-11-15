Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri ile yarın sona erecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin her yıl kesintisiz olarak düzenlediği ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22.sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın gerçekleştirilecek konserle kapanacak.

Bellapais Manastırı’ nda yarın 20.30’da yer alacak Festival Kapanış Konseri’ nde Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası sahne alacak.

Konserin solistleri Erkan Dağlı ve Katie Economidou LBO eşliğinde Jalouise, Summertime, Santa Lucia, Durnam, Leymosun Türküsü, Al Beni Beni, Havva Molla, Caddelerde Rüzgar, Al Yemeni Mor Yemeni, Memory, Phantom of the Opera, Yalgızam, Ay Gız, Sunrise Sunset, Chrysoprasino Fyllo, Ta Paedia Tou Peiraia, Kardeşin Duymaz, Yurdunu Sevmeliymiş İnsan, O Sole Mio, Cevriye Hanım şarkılarını seslendirecek.

25 Eylül’de başlayan ve 16 Kasım’da sona erecek olan bu yılki Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 18 farklı konser ile Barok'tan Rock'a, Klasik'ten Jazz'a, Romantik'ten Avangart'a, Halk müziğinden Etnik müziğe, Opera'dan Senfoni'ye, dünya virtüözlerinden ülkenin en önemli sanatçılarına uzanan evrensel bir programı sanatseverlerle buluşturdu.

Festival Kapanış Konserinin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.