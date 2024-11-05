Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde perşembe akşamı 3 Tenor Konseri yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin düzenlediği 22.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde perşembe günü 3 Tenor Konseri yer alacak.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak 3 Tenor Konseri’nde Ankara Devlet Operası solistleri Tenorlar; Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde sahne alacaklar ve Operalardan aryalar, Napoliten şarkılar ve Halk Türkülerinden oluşan bir programla hayranlarıyla buluşacak.

Her yıl kesintisiz olarak düzenlenen ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla gerçekleştirilen Festival, 9 Kasım akşamı Genç Piyanistler Konseri ile devam edecek.

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.