Uluslararası Lapta Turizm Festivali Başladı

Lapta Belediyesi 10’uncu Uluslararası Lapta Turizm Festivali dün akşam Lapta Sempati Otelde gerçekleştirilen resepsiyon gecesi ile başladı.

Lapta Belediyesinden verilen bilgiye göre, Türkiye, Makedonya, Şili, Slovakya ve Lapta Belediyesinden halk dansları topluluklarının katıldığı gecede, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ,

genelde Kuzey Kıbrıs’ı özelde ise Lapta’yı en iyi şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Festival 23 Haziran’da sona erecek.