Uluslararası Nem 2023 Konferansı DAÜ Ev Sahipliği’nde Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’ün Onursal Başkanlığı’nı yaptığı ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı, (NEM 2023) 21 Eylül 2023 Perşembe günü, saat 10:00’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de düzenlenen açılış konuşmalarının ardından başladı.

Söz konusu açılış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Prof. Dr. Serhan Şensoy, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. N. İlke Akçay katıldı.

DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil ile Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun’un konferans başkanlığını yürüttüğü etkinlikte Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları geçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. İcil, bilim dünyasının üniversitelerin ve araştırmacıların artık birlikte çalışma ve üretmeyi zorunlu kılmakta olduğunu belirterek bilim dünyasının sadece soyut yayınlar üzerine olmadığını; ürüne yönelik, ülkeye ve dünyaya ekonomik katma değer sağlayan niş ürünlerin ortaya çıktığı, somut problemlerin çözümlendiği ve sonuç odaklı araştırmaların yapıldığı bir alan olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. İcil, günümüzün bilim dünyasının artan iklim değişikliği ile birçok yaşamsal problemlere hızlı çözümler bulma konusunda araştırmalarını artırdığına değindi. KKTC’nin tanıtımı açısından disiplinler arası ve bilimsel çalışmaların önemine değinen Prof. Dr. İcil, bilimsel çalışmalar ile ülkenin tanıtılmasının daha etkili olacağını vurguladı. Bu tarz disiplinler arası çalışmaların ülkede yaygınlaşmasını temenni eden Prof. Dr. İcil, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“Konferansın Sonuçları Geniş Alanı Kapsayacak”

Prof. Dr. Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında konferansın sonuçlarının birçok geniş alanı kapsayacağını düşündüklerini belirterek konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. DAÜ’nün yasa ile kurulmuş tek devlet üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonu ile önemli bir işlev gördüğünü vurguladı. DAÜ’nün Kimya, Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik gibi alanların araştırma laboratuvarlarında önemli çıktılar elde ettiğini belirterek özellikle bu bağlamda dünya sıralamalarında önemli başarılara imza attığını vurguladı. DAÜ’nün hedefinin her zaman birincilik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün bölgenin en iyi üniversitesi olduğunu sözlerine ekledi. Söz konusu konferansın bilimsel üretim ve uygulama anlamında önemli bir görev üstlendiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

“KKTC Yeşil Enerji ile Yaşayan Bir Ülke Konseptinde Olacak”

KKTC Ekonomi ve Enerji Baklanı Olgun Amcaoğlu ülkenin fahri temsilciliğinin yapıldığı en önemli yerlerden birinin DAÜ olduğunu belirterek, bugün gerçekleşen konferans ile çalışmaların görünür olacağını vurguladı. KKTC’de kurulması hedeflenen enerji dairesinin önemine değinen Amcaoğlu, enerji verimliliği yasasının hazır olduğunu ve bakanlar kurulunun gündeminde olduğunu aktardı. Amcaoğlu, bütün dünyada olduğu gibi KKTC’nin de yeşil enerji ile yaşayan bir ülke olma konseptinde tüm dünya ile kucaklaşma şansı elde edeceğini vurguladı. Düzenlenen bu tarz konferansların cesaret verdiğini belirten Amcaoğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“Dünyanın Geleceğine Kafa Yoruluyor”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta yer almaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Söz konusu konferans ile dünyanın geleceğine kafa yorulduğunu aktaran Çavuşoğlu, dünyada artan nüfus ve azalan toprakların yeni arayışlara sebep olduğunu vurguladı. Doğaya zarar vermeyen, doğadan daha az tükettiğimiz ve güneş gibi imkanlar ile enerjiyi nasıl daha fazla kullanabileceğimizin bilim adamlarınca araştırılmasının son derece önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, alışkanlıklarımızla devam etmemiz halinde gelecek nesillere bırakacağımız bir dünyanın olmayacağının altını çizdi. Böylesi anlamlı bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, verimli bir konferans geçmesini temenni etti.

Açılış Konuşmalarının ardından Doç. Dr. Burhan Coşkun tarafından Prof. Dr. İcil, Prof. Dr. Hocanın, Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Amcaoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Ardından konferans Doç. Dr. Coşkun başkanlığında Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu’nun “Nanostructure Radar Absorbing Materials for Phantom Aircrafts” ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Güneş’in “Effect of Biofilms and Additives on the Performance and Stability of Perovskite Solar Cells” konulu sunumları ile devam etti.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İmren Hatay Patır, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Güneş, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şemsettin Altındal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş ile Durham Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mujeeb U. Chaudhry gibi değerli bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak yer aldığı konferans 23 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.

