Uluslararası operasyonda Kıbrıs’ın adı geçiyor

Kıbrıs’ın adı, Europol, FBI ve diğer güvenlik birimlerinin dünya çapında organize bir örgüte karşı gerçekleştirdiği büyük bir operasyona karıştı.

Operasyonlar kapsamında Avustralya, Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu'da küresel uyuşturucu ticaretine karışmış kişiler deşifre edildi. 3 yıldır süren operasyonu bu aşamaya getiren ise istemeden muhbir olan ve Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye kaçan H.A. oldu.

Dünya basınında yer alan haberlerde hakkında tutuklama emri olan H.A.isimli kişinin yolunun Kıbrıs’tan da geçtiği belirtildi.

FBI, Organize suçlara karışan kişilerin kullandığı "ANOM" olarak bilinen şifreli mesajlaşma uygulamasına sızdı. Gizli polislerin bu uygulamayı tanıttığı kişiler arasında Türk asıllı Avustralyalı bir uyuşturucu baronunun da olduğu kaydedildi.

“Truva Atı” verilen bahse konu operasyon neticesinde, organize örgüte mensup binlerce üyenin mesajlarına ulaşıldı ayrıca 18 ülkede, 32 ton uyuşturucu, 250 silah, 55 adet lüks araç, 148 milyon dolar nakit para ve kripto para ele geçirildi.

Operasyonda adı geçen H.A yüklü miktarda uyuşturucu ithalatı nedeniyle 2010 yılında Avustralya makamları tarafından aranırken, o dönemde Hong Kong’a, oradan da Kıbrıs’a geldi.

H.A, o dönemde hakkında uluslararası tutuklama emri bulunmasına bağlı olarak Güney Kıbrıs’ta yakalandı, ödediği teminatın ardından geçici bir süre için serbest bırakıldı, daha sonra ise KKTC üzerinden Türkiye’ye kaçtı.

Avustralya makamları, H.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğunu ve en yakın Avustralya elçiliğine teslim olması çağrısında bulundu.

Yetkililer, Avustralya polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonun Avustralya, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'da küresel narkotik ticaretine karışan şüphelileri tuzağa düşürdüğünü söyledi.

Polis, mesajları izleyerek 21 cinayet planını, silah dağıtımının kanıtlarını ve toplu uyuşturucu kaçakçılığını ortaya çıkardıklarını söylüyor.

Polis baskınlarını başlattığında Avustralya genelinde 220'den fazla kişiyi tutukladı ve 3,7 ton uyuşturucu, 104 silah ve 45 milyon AU$ nakit para ele geçirdi.

Joseph olarak bilinen H.A., 230 milyon dolarlık bir eroin ithalatıyla ilgili olarak polisin kendisini tutuklamaması için 2010 yılında yurtdışına kaçmıştı.

O sırada Avustralya vatandaşı olan ve adanın Türk tarafından Rum tarafına geçmeye çalışırken Kıbrıs'ta kısa bir süre gözaltına alındı, ancak daha sonra kaçarak Türkiye'ye ulaştı.

Polis, H.A.'ı dünyanın en üretken uyuşturucu kaçakçılığı dehalarından biri olarak görüyor.

NSW'nin en çok aranan suçlularından biri olarak listelendiği ve tutuklanması için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı Avustralya da dahil olmak üzere birçok yargı bölgesinde aranıyor.

Onu polisin bu kadar yüksek profilli bir hedefi ve en iyi varlıkları yapan, kanun kaçağı motosiklet çeteleri, Asyalı üçlüler ve Güney Amerika uyuşturucu kartelleriyle olan benzersiz bağlantılarıydı.

H.A., polisin Hoffman Operasyonu olarak bilinen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında büyük bir eroin ithalatına karışan şüphelileri tutuklamaya başladığı 2010 yılında Hong Kong'daydı. Avustralya'ya hiç dönmedi ve polis, o zamandan beri Avustralya'yı hedef alan suç girişimini açık denizden yürüttüğüne inanıyor.

2019 yılında Avustralya vatandaşlığından çıkarak adını Türkçe'de "şef" anlamına gelen Hakan Reis olarak değiştirdi.

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10/06/2021 14:01