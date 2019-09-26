Uluslararası ralli organizasyonu tehlikede

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arası yapılacak. Ralli’nin bir etabı Çetinkaya Kulübü’nün mülkünden geçiyor. Çetinkaya Başkanı Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Çetinkaya Kulübü’nden habersiz arazilerine reklam panosu yerleştirilmesini eleştirdi.

Dizdarlı, üstü kapalı bir şekilde rallinin kendi arazilerinin üzerinden geçmesine izin vermeme yetkileri olduğunu hatırlattı.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

Burası Taksim Sahası. Çetinkaya mülkü olan bu yere kimseden izin alınmadan girilmiş kimseye sorulmadan reklam panoları dizilmiştir.

Yani demek istiyorlar ki "bu ülkede biz istediğimizi yapar sizin bahçenizi evinizi istediğiniz gibi kullana biliriz" O zaman o gün ne olacaksa sorumluluk da bunu söyleyenlere ait olacaktır.

26/09/2019 16:02