Uluslararası Şehirler Derneği KKTC temsilciliģine Merve Düzgün Önder atandı

Uluslararası Şehirler Derneği KKTC temsilciliģi Lefkoşa'da gerçekleşen lansman programı ile açıldı.

Dernek başkanı Bulent Yüksel tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen bir lansman programı ile temsilcilik berati Önder’e teslim edildi.

Başkan Bülent Yüksel konuşmasında,” Şehirlerimizde birikimleri, deneyimleri ve yaratıcı beraberlikleri ile yeni bir güç birliği oluşturmayı düşünen vizyon sahibi girişimci ve demokratik anlayışı özümsemiş insanlarımızın ve yöneticilerimizin birliktelikleriyle oluşturulmuştur.

Amacımız Kent ve ülke yararına gündeme göre projeler üretmek ve ülkenin sorunlarına sahip çıkmak, sorunları ve projeleri görüşmek, çözüm bulmak amacıyla konuklar davet etmek, şehrimizi yöneten kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile iş dünyasının buluşmasını, diyalogunu ve koordinasyonunu sağlamak üzere toplantılar düzenleyen istikrarlı, proje odaklı bir sivil toplum örgütüdür.

KKTC için bundan sonra önemli vizyon ve farkındalık projelerine önümüzdeki günlerde imza atılacağını , gerek konferanslarla gerekse çalıştaylarla derneğimiz adına yavru vatandaki sosyal,kültürel ve ekonomik gelişimde katkıda bulunacağız” dedi. KKTC temsilcisi Merve Düzgün Önder’e başarılar diledi.

Uluslararası Şehirler Derneği KKTC temsilcisi Merve Düzgün Önder ise konuşmasında,Uluslararası Şehirler Derneği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcilik belgesini almaktan çok gurur duyduğunu belirterek, Kıbrıs için bundan sonra önemli vizyon ve farkındalık projelerine imza atılacağına inandığını söyledi. Önder konuşmasını Başkan Bülent Yüksel ve dernek üyelerine teşekkür ederek tamamladı