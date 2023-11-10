Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Sergisi 13 Kasım'da Mağusa Bandabuliya'da

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10/11/2023

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Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Sergisi 13 Kasım'da Mağusa Bandabuliya'da


Geçtiğimiz Eylül ayında, Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında gerçekleştirilen, Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması'na ait fotoğraflar, 13 Kasım 2023 (Pazartesi) günü, Mağusa Bandabuliya'da sergileniyor. 

Adamızın kuzeyinden ve güneyinden yirmi dokuz dalgıcın katılım gösterdiği, yedi dalgıcın ödül kazandığı, Girne Belediyesi 1. Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması, 2 Eylül 2023 (Cumartesi) günü, Kervansaray Halk Plajı'nda gerçekleşmişti.

13 Kasım (Pazartesi) günü başlayacak olan ve 19 Kasım (Pazar) gününe kadar devam edecek olan, sualtı dünyamızın ölümsüzleştirildiği sergiye, tüm halkımız davetlidir.

(Not: Sergi gösterim saatleri 08:00 - 20:00 olarak ayarlanmıştır.)

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10/11/2023 16:30
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TAGS: Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Sergisi
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