Uluslararası Ticari Avukatları Hukuk Birliği Konferansı Prag’da Yapıldı

1970’de kurulan Gözel Halim Hukuk Bürosu (GHHB), ABL (Alliance of Business Lawyers) üyesi olarak Prag’da düzenlenen ABL konferansına katıldı.

GHHB, ABL’in Kasım 2017 tarihinde yapılan genel kurulunda üye olmaya hak kazanmıştı.

GHHB’nun paylaştığı bilgilere göre ofisi temsilen farklı yıllarda Av. Tutku Candaş, Av. Argun Korudağ, Av. Batuhan Halim ve bu yıl da Av. Rüyam Öztuna’nın ABL konferanslarına katıldığı belirtildi.

ABL Neden Önemli?

Uluslararası Ticari Avukatları hukuk birliği olan ABL (Alliance of Business Lawyers) 1999 yılında kuruldu. 39 farklı ülkeden 42 hukuk ofisinin kayıtlı olduğu ABL, globalleşen iş dünyasında, yatırımcılara ve iş insanlarına yardımcı olmanın yanı sıra, yerel vergi süreçleri ve işçi hakları gibi konularda da müveklillerine yardımcı oluyor.

ABL, şu an dünyanın her yerinden kurum ve iş avukatlarının birbirleri ile iş birliği yaptığı, saygın ve bu konuda liderlik yapan bir birliğe dönüştü.



ABL Üyelik Süreci

GHHB’dan yapılan açıklamada, üyelik kabul sürecinin zorlu bir sürec olduğu belirtildi. 2 yıla yakın bir süre ön denetlemeler, mülakatlar ve ardından da yerinde denetlemelerin yapıldığı açıklandı.

Bu süreçte, Hukuk bürosunun bulunduğu bölgedeki itibarı, profesyonelliği, büyüklüğü ve iş dünyasındaki etkinliğinin de incelendiğinin altı çizildi.

2019 Prag Konferansı

2019 ABL Konferansına GHHB’yi temsilen katılan Av. Rüyam Öztuna bu yıl konferansta başlıca şu konulara yer verildiğini belirtti;

Alternatif çözüm yöntemleri; mehkeme dışında tarafların anlaşmayı nasıl sağlayabilecekleri konusunda yöntemler konferansta yer aldı.

Yapay zeka ve hukuksal gelişimler; Yapay zekanın algılanma, kullanma sürecleri ve şirketlere nasıl uygulanması gerektiği konularında güncel bilgiler sunuldu.

Konferansta ayrıca “Brexit” ve “Tasfiye Prosedüründe Adli İnceleme” konularının da yer aldığını belirten Av. Öztuna, ABL’in ticari hukuku üzerine ciddi kazanımlar sağladığını söyledi.