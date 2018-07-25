BAE resmi ajansının haberine göre, başkent Abu Dabi'deki emirlik sarayında Etiyopya Başbakanı AbiyAhmed, Eritre Devlet Başkanı IsaiasAfwerki ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in katılımıyla üçlü bir zirve düzenlendi.

Zirvenin ardından yapılan yazılı açıklamada BAE'nin Etiyopya ile Eritre arasında olumlu ilişkilere zemin hazırlayan, özellikle Afrika Boynuzu ile bölgenin istikrar ve güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan barış anlaşmasını övdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Etiyopya ile Eritre arasında atılan bu adımın istikrar, kalkınma ve refah yıllarına zemin hazırladığı ve barış umudunu güçlendirdiği ifade edildi.

Zirveye katılan ülkeler, uluslararası topluma "Etiyopya ve Eritre'nin yanı sıra bölge halklarına da olumlu yansımaları olacak ve barış, istikrar, gelişmeyi güçlendirecek olan bu yapıcı anlaşmaya destek" çağrısında bulundu.

Eritre, Etiyopya ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından yaklaşık 20 yıldır kapalı bulunan AddisAbaba Büyükelçiliğini 16 Temmuz'da yeniden açmıştı.

ORTAK BARIŞ VE DOSTLUK DEKLARASYONU

Etiyopya'nın geçen ay 1998-2000 yıllarındaki savaştan sonra yapılan Cezayir Anlaşması'nı uygulamaya sokacağını duyurmasının ardından iki ülke arasındaki buzlar erimiş, Eritreli heyet AddisAbaba'yı ziyaret etmişti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in 9 Temmuz'da yaptığı Eritre ziyareti sırasında ise iki ülke liderleri, yaklaşık 20 yıl sonra aynı masada oturmuş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atmıştı. Deklarasyonla iki ülke arasındaki savaş durumu sona erdirilerek bölge barışı için ortak iş birliği sözü verilmişti.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi üzerine iki ülke arasında başlayan gerginlik devam etmişti.