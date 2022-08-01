Uluslararası Türk devletleri profesyonel kickboks galasında temsil edildik

30 Temmuz 2022 tarihinde, Türkiye’nin Kocaeli Şehrinde Yapılan Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Olarak Temsil Edildik.

İlk kez düzenlenen Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Galasında, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sporcular mücadele etti.

Uluslararası Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Gala gecesinde ülkemizi İdareci olarak Ümit Nusret (Federasyon Başkan Yardımcısı) Antrenör olarak Tufan Şimşek (Teknik Komite Üyesi) ve Sporcu olarak Şahruz Kızılyürek (Milli Takım Sporcusu) temsil etti.

Gecede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına 66.8 Kg yarışan ve ilk profesyonel müsabakasına çıkan Şahruz Kızılyürek, Türkiyeli rakibi Yunus Hilal ile çıktığı müsabakada güzel mücadele etmesine rağmen, sakatlığı ve tecrübesizliği nedeni ile müsabakayı kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.

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01/08/2022 17:54