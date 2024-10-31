Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin 22’ncisi UFÜ’de gerçekleşti

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin 22’ncisi Uluslarararası Final Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi'nin 22’ncisi Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde, TDAV organizasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile TİKA'nın katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Final Üniversitesi Çatalköy Ana Kampüsü'nde gerçekleşiyor.

Üç gün sürecek konferansın açılış seramonisi 3 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleşti.

Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan' ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, organizasyon komitesi adına Prof. Dr. Köksal Şahin, TDAV Başkanı Közhan Yazgan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmaları ile devam etti.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, böyle büyük bir organizasyonun Final Üniversitesi'nde gerçekleşmesinden dolayı yaşamış olduğu gurur ve

mutluluğu dile getirerek, organizasyona destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Yaratan, Final Üniversitesi'nin Eğitime verdiği öneme işaret ederek teknolojiyi iyi kullanan, araştırmacı ve sorgulayam öğrenciler yetiştirme misyonunda olduğuna işaret etti. Final Üniversitesinin ayrıca Bilimsel araştırmalar yaparak üniversiteler ve insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili yayınlarla bilim dünyasına destek verildiğini dile getirdi. Ünoversitenin ayrıca bulunduğu bölgelere ekonomik ve sosyal katkılar da sağladığını dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Yaratan bölgenin sorunlarına da bilimsel yöntemlerle katkı koymakta olduğunu söyledi.

Konferansla amaç edilenin, bireysel bilgi ve düşünceleri bilim dünyasına kazandırmak olduğunun altını çizen Yaratan, bu konferansın özel amacınınTürk Dünyası içerisindeki işbirliğini teşvik etmek, ilişkileri artırmak ve bağlantıları güçlendirerek ilişkileri daha da pekiştirmek olduğunu söyledi. "Birlikte çalışarak ilişkilerimizi ve Egemenliğimizi güçlendirebiliriz" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yaratan, "küresel barışa bu şekilde katkı koyabiliriz," dedi.

Organizasyon komitesi TÜMER başkanı ve Sakarya Universitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kökal Şahin ise yaptığı konuşmada, Türk Dünyasının önemli merkezlerinde yapılan bu kongrenin 22.'sini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde gerçekleştirmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek Final Üniversitesi'ne evsahipliği için teşekkür etti.

Prof. Dr. Köksal Şahin, Sakarya Üniversitesi'nin 2004 yılında TDAV'la yollarının kesiştiğini ifade ederek kongreyi uluslararası alana taşıdıklarını söyledi. Türk DevletleriTeşkilatının şu anda dünyadaki 7. büyük güç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şahin, bu organizasyonla Asya'dan Avrupa'ya Türk bilim adamlarını bilgi çağına, akıllı bilgi çağına ve dijital çağa hazırlamak misyonunu edindiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Köksal Şahin, 16. Yüzyıldan beridir bilim adına az üretim yapan fakat büyük bir potansiyele sahip olduğunun görüldüğü Türk Dünyası'nda bu tip organizasyon ve faaliyetlerin başlatıldığını ve artırılarak devam ettirileceğini söyledi.

TDAV Başkanı Közhan Yazgan, etkinlikte yaptığı konuşmada; "Türk Milleti olarak bilimden uzaklaşmamız nedeni ile son yüzyıllarda büyük bir

geri kalmışlık yaşamaktayız. Günümüzde bilim dünyasında büyük bir gelişim yaşmaktayız. Türk Dünyası'nın bu gelişimi yakalamak için her türlü vasıtayı kullanarak bir araya gelmesi, bilgi ve tecrübelerini paylaşması, maddi ve manevi güç birliği yapması gerekmektedir. İşte Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremiz bu görevi layıkı ile yerine getirmektedir. Bu kongrelerde ortaya koyulan bilgi, fikir ve görüşler inanıyoruz ki Türk Dünyası'nın önündeki problemleri çözme yolunda rehber olacak ve çok kıymetli imkanlar sunacaktır. Sömürgeci dünya düzeni Türklüğü çok zor durumlarda bırakmaktadır, Doğu Türkistan' da, Batı Türkistan'da, Afganistan'da, Kırım'da, Kafkaslar'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'ta varlığımıza yöneltilmiş iç ve dış tehditlerle karşı karşıyayız. Bizleri bugün misafir eden Kıbrıs Türklüğü de yüz yılı aşkın bir varlık ve birlik savaşıyla Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi efsaneler önderliğinde büyük acılar yaşayarak, büyük bedeller ödeyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuş ve haklarını özveriyle koruma mücadelesi vermektedirler. Türklüğe karşı saldırıları, haksızlığı görmezden gelemeyiz. Adil, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde her türlü varlık ve dirlik problemlerini

barışcı yollarla çözmek zorundayız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anar gazilerimizi selamlarım. Sözlerime son verirken bu konferansın düzenlenmesinde bize ev sahipliği yapan ve destek veren Final Üniversitesi yönetimi ile tüm kadrosuna, TİKA' ya, Sakarya Üniversitesine ve yetkili koordinasyon ekibi ile kongremize katılan tüm bilim insanlarımıza ve emeği geçen tüm gönüllü dostlarımıza vakfımız adına teşekkür ederim."

Türk Dünyası'ndan katılan Üniversite temsilcilerinin selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kongre açılışının son konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapmış olduğu konuşmada;" KKTC'nin yasal adı ve bayrağıyla Türk Dünyasında temsil edilmesi önemlidir," şeklinde konuştu.

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyasından gelen misafirleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kalbimiz sizlerle, buradan Türk Dünyasına selam olsun” dedi.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kurucusu merhum Turan Yazgan’ı saygıyla anan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyasının bir araya getirilmesi ve işbirliği yapılması için kongrelerde ortaya konulan fikirlerle, yapılan sunumların önemine dikkat çekti.

Nahçıvan’da 2009 yılında yapılan kongrede, Türk Devletler Teşkilatı’nın temellilerinin atıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2022 yılında teşkilata gözlemci üye olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için elinden geleni yapacağını söylemesinin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, tam üye olma konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Yapılan üst düzey görüşmeler ve toplantılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen katılım gösterildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağıyla toplantılarda bulunması ve Anayasal adıyla temsil edilmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs Türkü’nün Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bağların ve münasebetlerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk Devleti olarak Türk Dünyası’nın temsilcisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın jeopolitik ve stratejik önemine işaret etti, büyük Türk Milleti’nin ortak çıkar ve menfaatleri doğrultusunda çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Türk Dünyası denilince büyük heyecan duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Dünyası’nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de dediği gibi, Türk Birliği’nde sosyal, kültürel ve ekonomi gibi konularda ortak çalışmalar artarak devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde Türk Dünyası ile ilgili çalışmaların ele alınması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin çalışmalarında işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Açılışın ardından verilen 15 dakikalık aranın ardından sunumlara geçildi. Kongre 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.