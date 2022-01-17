Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Kıbrıs’tan çıplak gözle görülebilecek

Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün öğleden sonra Kıbrıs’tan çıplak gözle görülebilecek. Uzay çalışmalarını yakından takip eden ve sosyal medya hesabından paylaşan İgnazio Magnani, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yerel saatle 18.28’de, Kıbrıs üzerinde görülebileceğini bildirdi.

Magnani, Kıbrıs’ın uzaydan çekilen NASA’ya ait bir fotoğrafını da paylaştı. Dün çekilen fotoğrafta Kıbrıs, kış yağmurlarının ardından bir “Yeşilada” olarak görülüyor.

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17/01/2022 11:22