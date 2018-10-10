Uluslararası Uzay Zirvesi Kıbrıs’ta yapılacak

Kıbrıs, ünlü uzay uzmanların katılacağını Uluslararası Uzay Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve sırasında, Mars gezegenine gelecekte yapılacak misyonlar ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak. A+A-Kıbrıs, ünlü uzay uzmanların katılacağını Uluslararası Uzay Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve sırasında, Mars gezegenine gelecekte yapılacak misyonlar ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak. Kıbrıs Uzay Araştırma Örgütü (CSEO) ve Lefkoşa Rum Belediyesi tarafından ortak olarak düzenlenen Zirve, 15-19 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa’nın güneyinde yer alacak ve ABD uzay dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos, Avrupa, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil dünyadan uzay uzmanları ve uzay ile ilgili örgütlerinin temsilcileri katılacak. Kıbrıs Uzay Araştırma Örgütü’nün (CSEO) Başkanı Yorgos Danos, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, Lefkoşa’nın dünyanın en büyük uzay devletlerinden seçkin uzay uzmanlarının katılacağı uluslararası bir görüşmeye ev sahipliğini yapacağını söyledi. Danos, “söz konusu önemli Zirveye ev sahipliği yapmak Kıbrıs için büyük bir onur. Kıbrıs Uzay Araştırma Örgütü, Kıbrıs’ı uzay alanında dinamik bir şekilde dâhil edilmesi amacıyla yıllar boyunca çalıştı ve çabaları başarı oldu” dedi. Uluslararası söz konusu konferans sırasında Mars gezegenine gelecekte yapılacak misyonlar konusundaki uluslararası işbirliği konusu görüşülecek. ESA/NASA’nın üst düzey ünlü bilim adamı ve CSEO Uluslararası Konseyi’nin Başkanı Marcello Coradini, yakın geçmişte Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada, Mars’ın Güneş Sistemi içerisinde insanlık için yeni bir toplumun yaratılabileceği tek gezegen, tek hedef olduğunu vurguladı. 1991’de, Coradini’nin asteroid bilimi ve araştırmasına katkılarından sonra Uluslararası Gökbilim Birliği asteroid 4598’i yeniden isimlendirilmişti. Coradini Güneş sistemi ve planetolojinin keşfinin kurucularından biri oluyor. İtalyan bilim adamı, Kıbrıs Haber Ajansı’na, Mars’ın Güneş Sisteminde insanlığın bir yerleşim yeri kurabileceğini hayal ettiği tek gezegen olduğunu açıkladı.