“Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu”nda kültürel miras algısının önemine işaret edildi

Tahrip edilen, yok olan kültürel mirasa dikkat çekmek, kültürel mirası koruma algısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen “Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu”nda konuşan paydaşlar kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Bu çerçevede işbirliği yapılmasının önemine değinilen konuşmalarda, kültürel mirasın evrensel değerine vurgu yapıldı.

-T.C. Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Boz: “Burada birlikteliğin somut bir tablosunu görüyorum”

Açılışta konuşan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, böyle bir etkinlikte bir araya gelmenin büyük bir onur ve gurur vesilesi olduğunu kaydederek, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un içten selam, sevgi ve saygılarını getirdiğini belirtti.

Boz, özellikle devlet yetkilileri tarafından etkinliğe gösterilen ilgi ve katılımın kültürel mirasa sahip çıkılmasında ilk adımın atıldığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kültürel mirasa sahip çıkılmasının devlet yönetimindeki kişilerin, halk temsilcileri, sanatçı ve bilim insanları gibi toplumda farklı kitlelerin üzerine düşeni yapmasıyla başarılabileceğini söyleyen Boz, “Burada bu birlikteliğin somut tablosunu görüyorum.” dedi.

Bir adım ileriye gitmenin yolunun tecrübe alışverişi olduğunu dile getiren Daire Başkanı Boz, Bakanlık olarak tecrübe alışverişi için her zaman 7/24, hiçbir ara olmadan, orada ve destekleme arzusu içerisinde olduklarını vurguladı.

-Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer: “Bu gibi çalışmalara katkı koyamaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer de kültürel geçmişe yolculuk yapılacak bu sempozyumda araştırmacıların önemli sunumlar yapacağını kaydetti.

Vakıflar İdaresi olarak bu gibi çalışmalara katkı koymaya devam edeceklerini ifade eden Tümer, sempozyum katılımcılarına teşekkür etti.

- TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş: “Öğrendiklerimizi birlikte uygulamayı temenni ediyorum”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, kültürel mirasa ilişkin her türlü projeye destek vermeye gayret eden TİKA’nın, Balkanlar, Orta Asya, Moğolistan gibi bölgelerde birçok eseri ayağa kaldırdığını ve dünyanın dört bir yanında kültürel iş birliği projelerini desteklediğini kaydetti.

TİKA’nın Gazimağusa ve Lefkoşa’daki tarihi eserlere yönelik ve birçok el işinin devamının sağlanması için yaptığı çalışmalara değinen Küçükçavuş, “Bu adadaki tarihi dokuya ve kültüre ait ne varsa sahip çıkan projelere biz de destek olmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Küçükçavuş, “TİKA olarak bugünkü çalışmaya da katkı koymazsak olmazdı.” diyerek, sunumlardan çok şey öğrenileceğine inanç belirtti ve sunumlardan öğrenilenin birlikte uygulanması temennisinde bulundu.

-GİKAD As Başkanı Süren: “Kültürel kimliğe sahip çıkmak, geleceğe bırakılacak en önemli miras”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Asbaşkanı Pınar Başman Süren de konuşmasında, bireylerin, ülkelerin gelişerek ayakta kalması için en önemli kavramın kültüre sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Süren, “Kültür, bir toplumun düşünüş birliğini oluşturan, yaşayış, düşünce ve sanatsal varlığının en önemli yapı taşıdır.” diyerek kültürel kimliğe sahip çıkmanın geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği olarak bu yönde yaptıkları çalışmaları anlatan Süren, sempozyuma katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Ateşin: “İnsanlığın ortak mirası olan kültürel değerler, telafisi olmayacak şekilde yitiriliyor”

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu adına konuşan sanatçı, küratör Ayhatun Ateşin de geçmişten emanet alınan, yerel neslin kökleriyle bağ kurma aracı, insanlığın ortak mirası olan kültürel değerlerin, telafisi olmayacak şekilde yitirildiğine dikkat çekerek, dünyanın neresinde olursa olsun bu değerlerin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Kültürel sürekliliğin tartışılmasına büyük ihtiyaç olduğunu belirten Ateşin, sunumlardan sonra interaktif atölyeler de gerçekleştirileceğini anlattı.

Evrensel boyutlar içeren kültürü korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yapan Ayhatun Ateşin, sempozyumun bu amaca büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

-KÜMAD Başkanı Gedük: “Kültürel mirası tehdit eden, definecilik, kaçakçılık, afetler, yanlış restorasyon gibi birçok etken var”

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kocaeli Müze Müdürü ve KÜMAD Kültürel Mirası Koruma –Araştırma Derneği Başkanı Serkan Gedük ise, ülkelerin en büyük mirası olan kültürel mirası koruyarak, geleceğe aktarmanın önemine değindi.

Gedük, kültürel mirası tehdit eden, definecilik, kaçakçılık, afetler, yanlış restorasyon gibi birçok etken bulunduğunu ifade etti.

Bu mirası sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde korumanın temelinde iyi bir eğitim politikası, akademik çalışmalar ve etkinlikler olduğunu belirten Gedük, sempozyumun kültürel miras yok olup ortadan kalkmadan, geleceğe aktırılabilmesi için bir “çığlık” olduğunu kaydetti.