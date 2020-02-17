Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, 1-8 Mart'ta

Gazimağusa Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali, 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 ülkeden 27 sanatçının katılımıyla Mağusa Gelişim Akademisi Sakarya Tesisleri'nde gerçekleştirilecek festival yerli ve yurt dışından seçkin ressamları bir araya getirecek

4. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali kapsamında MGA Sakarya Tesisi’nde 10.00-12.00 ve 14.00-17.30 saatleri arasında halka açık atölye çalışmaları yapılacak.

Festivalin sergi açılışı 7 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Suriçi - Buğday Camii'nde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından gerçekleştirilecek.

17/02/2020 17:11