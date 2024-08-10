Uluslarası Plaj Güreş Müsabakaları Yapıldı

62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin üçüncüsü olan Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Güreş Müsabakaları” üç kategoride birinciler belli oldu. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarını Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkanı Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar da izledi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları A ve B olmak üzer iki minderde, Yıldızlar A, Yıldızlar B, büyükler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Plaj Güreş müsabakalarına 71 güreşçinin katıldığı aralarında kız güreşçilerinde yer aldığı güreşlere ilgi büyük olurken, müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu.

Birinciler

62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarında takım klasmanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 60 Puanla birinci oldu. Yıldızlar A Güreş Müsabakası takım klasmanında 97 puanla Lapta Türk Birliği, Büyükler Güreş Müsabakası takım klasmanında 70 puanla Umuda Yolculuk, Yıldızlar B Güreş Müsabakası takım klasmanında ise 115 puanla Lapta Türk Birliği takımı birinci oldu.

Ödül Töreni

62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Plaj Güreş müsabakalarında birinci olan takımlara, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üsyesi Asbaşkan Adem Yel, Cemal Aydıntan, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkan Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar, hakemler Oruç Ertürk, Ercan Köse, Halil İbrahim Kurt, Murat Doğan, Erol Avunç, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.

Plaj Güreş Müsabakaları sonuçları şöyle.

Sporcu Sayısı: 19

Takım Klasmanı

1- KKTC: 60 Puan

2- Kosova: 50 Puan

3- Türkiye: 35 Puan

4- Lapta Türk Birliği: 30 Puan

5- Umuda Yolculuk: 22 Puan

Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan

40/50 Kg. Elsa Nicoli Kosova 25

Hira Baytar KKTC 20

Nehir Arıcı-Cevriye Tığlı KKTC-TC 15

51/62 Kg. Kanitu Spohia Kosova 25

Elif Çolpan TC 20

Fatmanur Tunca KKTC 15

63/73 Kg. Melek Demet KKTC 25

Nefes Öncü LTB 20

Sıla Bozkurt KKTC 15

Yıldızlar A Güreş Müsabakası

Sporcu Sayısı: 15

Takım Klasmanı

1- Lapta Türk Birliği: 97 Puan

2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 95 Puan

3- Umuda Yolculuk: 47 Puan

Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan

39/55 Kg. Muhammet Arhani LTB 25

Tolga Özdoğan LGİK 20

56/65. Kg. Demir Özkarapınar LGİK 25

İbrahim Demir LTB 20

Shervin Mohammadi BİASK 15

66/75. Kg. Muhammed Kurtoğlu UMDY 25

Hüseyin Ekin LTB 20

Semihcan Özoğlu UMDY 15

76/90 Kg. Ömer Faruk Aktepe KGİK 25

Hacı Osman Koca Ferdi 20

Nihat Samiroğlu UMDY 15

91/100 Kg. Enes Avcıoğlu LTB 25

Büyükler Güreş Müsabakası

Sporcu Adedi: 23

Takım Klasmanı

1- Umuda Yolculuk: 70 Puan

2- Lapta Türk Birliği: 63 Puan

3- YDÜ: 50 Puan

4- DAÜ: 32 Puan

5- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 20 Puan

Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan

50/65 Kg. İsmail Kurt UMDY 25

Ardacan Yılmaz LTB 20

Ali Burhan Ferdi 20

66/75 Kg. Atatmurat Balıgev UMDY 25

Yusuf ÖndEr LTB 20

Kerem Taş Ferdi 15

76/90 Kg. Sergen Avcı YDÜ 25

Yahya Doğan LGİK 20

Hüseyin Tekdemir YDÜ 15

91/125 Kg. Hazer Şakar YDÜ 25

Mücahit Dönmez YDÜ 20

Mert Solak CTB 15

Yıldız B Güreş Müsabakası

Sporcu Sayısı: 14

Takım Klasmanı

1- Lapta Türk Birliği: 115 Puan

2- Lefkoşa Cumhuriyet Müze: 90 Puan

3- Umuda Yolculuk: 75 Puan

Kilolar Adı Soyadı Kulübü Puan

39/55 Kg. Kemal Karabaşak LAK 25

Berkcan Uzunkaya LTB 20

Mehdi Arhami LTB 15

56/65 Kg. Adem Mavideniz UMDY 25

Kevan Ahmeteni LTB 20

Alperen Polat 15

66/75 Kg. Emre Avcıoğlu LTB 25

Mahmud Elmasi 20

76/85 Kg. Muhammet Enes Kalkan LTB 25

Ada Salih LGİK 20

86/100 Kg. Hangeldi Yasusagov LTB 25