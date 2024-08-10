Uluslarası Plaj Güreş Müsabakaları Yapıldı

ads ads ads ads
10/08/2024

ads
Uluslarası Plaj Güreş Müsabakaları Yapıldı

  62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin üçüncüsü olan Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı. Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen “Uluslararası Güreş Müsabakaları” üç kategoride birinciler belli oldu. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarını Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkanı Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar da izledi. Güreş Federasyonu katkıları ile düzenlenen Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları A ve B olmak üzer iki minderde, Yıldızlar A, Yıldızlar B, büyükler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Plaj Güreş müsabakalarına 71 güreşçinin katıldığı aralarında kız güreşçilerinde yer aldığı güreşlere ilgi büyük olurken, müsabakaları büyük çekişmelere sahne oldu.  

Birinciler

62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Uluslararası Plaj Güreş müsabakalarında takım klasmanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 60 Puanla birinci oldu. Yıldızlar A Güreş Müsabakası takım klasmanında 97 puanla Lapta Türk Birliği, Büyükler Güreş Müsabakası takım klasmanında 70 puanla Umuda Yolculuk, Yıldızlar B Güreş Müsabakası takım klasmanında ise 115 puanla Lapta Türk Birliği takımı birinci oldu.   

Ödül Töreni

62. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Plaj Güreş müsabakalarında birinci olan takımlara, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üsyesi Asbaşkan Adem Yel, Cemal Aydıntan, Güreş Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, eski başkan Mehmet Öznacar, Kosova Güreş Federasyon başkanı Naim Muja, 2. Başkan Orhan Cemali, Türkiye takım antrenörü Elif Nur Yaşar, hakemler Oruç Ertürk, Ercan Köse, Halil İbrahim Kurt, Murat Doğan, Erol Avunç, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.   

Plaj Güreş Müsabakaları sonuçları şöyle.

Sporcu Sayısı: 19

Takım Klasmanı

1- KKTC: 60 Puan

2- Kosova: 50 Puan

3- Türkiye: 35 Puan

4- Lapta Türk Birliği: 30 Puan

5- Umuda Yolculuk: 22 Puan

Kilolar                     Adı Soyadı    Kulübü    Puan

40/50 Kg.                  Elsa Nicoli    Kosova    25

                          Hira Baytar     KKTC    20

                                  Nehir Arıcı-Cevriye Tığlı    KKTC-TC    15    

51/62 Kg.                  Kanitu Spohia    Kosova    25    

                          Elif Çolpan     TC    20

                          Fatmanur Tunca    KKTC      15

63/73 Kg.                  Melek Demet    KKTC    25    

                          Nefes Öncü    LTB     20

                          Sıla Bozkurt     KKTC    15

Yıldızlar A Güreş Müsabakası

Sporcu Sayısı: 15

Takım Klasmanı

1- Lapta Türk Birliği: 97 Puan

2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 95 Puan

3- Umuda Yolculuk: 47 Puan

Kilolar    Adı Soyadı        Kulübü    Puan

39/55 Kg.    Muhammet Arhani    LTB        25

Tolga Özdoğan     LGİK        20    

56/65. Kg.    Demir Özkarapınar    LGİK        25

     İbrahim Demir    LTB        20    

Shervin Mohammadi    BİASK    15    

66/75. Kg.    Muhammed Kurtoğlu    UMDY    25

        Hüseyin Ekin         LTB        20

Semihcan Özoğlu    UMDY    15    

76/90 Kg.     Ömer Faruk Aktepe    KGİK         25

        Hacı Osman Koca    Ferdi        20

     Nihat Samiroğlu     UMDY    15

91/100 Kg.    Enes Avcıoğlu    LTB        25

Büyükler Güreş Müsabakası

Sporcu Adedi: 23

Takım Klasmanı

1- Umuda Yolculuk: 70 Puan

2- Lapta Türk Birliği: 63 Puan

3- YDÜ: 50 Puan

4- DAÜ: 32 Puan

5- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 20 Puan

Kilolar    Adı Soyadı        Kulübü    Puan

50/65 Kg.    İsmail Kurt        UMDY    25

Ardacan Yılmaz    LTB        20    

Ali Burhan         Ferdi        20    

66/75 Kg.    Atatmurat Balıgev    UMDY    25

Yusuf ÖndEr        LTB        20    

Kerem Taş        Ferdi        15    

76/90 Kg.    Sergen Avcı        YDÜ         25

        Yahya Doğan        LGİK        20

Hüseyin Tekdemir    YDÜ        15

91/125 Kg.    Hazer Şakar         YDÜ        25    

        Mücahit Dönmez    YDÜ        20

Mert Solak         CTB        15

Yıldız B Güreş Müsabakası

Sporcu Sayısı: 14

Takım Klasmanı

1- Lapta Türk Birliği: 115 Puan

2- Lefkoşa Cumhuriyet Müze: 90 Puan

3- Umuda Yolculuk: 75 Puan

Kilolar    Adı Soyadı            Kulübü    Puan

39/55 Kg.    Kemal Karabaşak        LAK        25

        Berkcan Uzunkaya        LTB        20    

Mehdi Arhami        LTB        15    

56/65 Kg.    Adem Mavideniz        UMDY    25

        Kevan Ahmeteni        LTB        20    

        Alperen Polat                         15

66/75 Kg.     Emre Avcıoğlu        LTB        25    

        Mahmud Elmasi                20            

76/85 Kg.    Muhammet Enes Kalkan    LTB        25

     Ada Salih            LGİK        20

86/100 Kg.     Hangeldi Yasusagov        LTB        25    

10/08/2024 18:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Uluslarası Plaj Güreş Müsabakaları
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.