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Ulutan’ın cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı aranıyor

 Polis, Gülbahar Ulutan cinayetiyle ilgili aranan Fatih Çıkrıkçı’nın farklı fotoğraflarını yayımladı.

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01/11/2018

Ulutan’ın cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı aranıyor

Gönyeli’de dün sabah saatlerinde  13 bıçak darbesi ile öldürülen 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan isimli kadının katil zanlısı her yerde aranıyor. 

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın henüz bulunamadığı, aranmasına devam edildiği bildirilerek, söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermesi istendi.

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TAGS: Gülbahar ULUTAN, gönyeli cinayet, haber, kıbrıs, FATİH ÇIKRIKÇI
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