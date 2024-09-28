Ülviye Beşe ve Güngör Acar Türkiye Air Badminton Masterler Şampiyonası'nda Başarı Kazandı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Air Badminton Masterler Şampiyonası'nda Ülviye Beşe ve Güngör Acar, ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Çift kızlar kategorisinde yarışan Ülviye Beşe ve çift erkekler kategorisinde mücadele eden Güngör Acar, gösterdikleri performansla Türkiye üçüncüsü olmayı başardılar.

Turnuva, Antalya ilinde gerçekleştirildi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen deneyimli sporcuların katılımıyla büyük bir heyecan yaşandı. Ülviye Beşe ve Güngör Acar'ın elde ettikleri başarı, Air Badminton sporunun gelişimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunurken, sporcularımızın disiplin ve kararlılıkla gösterdikleri performans takdir topladı.