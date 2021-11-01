Umarım Faiz Sucuoğlu farkındadır...

Ulusal Birlik Partisi kurultayı tamamlandı. UBP tabanı, tarihte eşine az rastlanan bir destekle Faiz Sucuoğlu’na sadece parti başkanlığını değil “liderliği” de verdi. Yüzde 60’ın üzerinde bir destek, Eroğlu sonrası hiçbir siyasiye nasip olmadı.

Faiz Sucuoğlu bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini açıkladı. Burada “hükümet kurma yetkisi” alacaktır. Faiz Sucuoğlu’nun kafasında iki formül var. Bu iki formülden biri ile ülkeyi erken seçime götürecek.

Faiz Sucuoğlu’nun önündeki ilk seçenek Halkın Partisi. 6 HP, 3 de bağımsız desteği ile nisap ve komitelerde sorun yaşamayacak bir formülü zorlayacak. Ancak, HP’nin bağımsız üç “firari” vekil ile işbirliği yapıp- yapmayacağı merak konusu.

Sucuoğlu’nun önündeki ikinci formül, aslında bize 11 aydır azap veren formül. 3 DP, 3 bağımsız, 1 de Millet Partisi vekili ile “eklektik” bir hükümet modeli. Burada da “azınlığın çoğunluğu” yönettiği ve “kişisel ikbalini” düşünenler öne çıkabilir, ilk tercih değil.

Bir diğer nokta da Faiz Sucuoğlu’nun CTP ile kuracağı diyalog. Başta seçim yasası olmak üzere, iki büyük partinin meclisi de kangren haline getiren noktalara ortak müdahalesi gündemde. Belediyeler reformu ve vergi reformu da bu paket içerisinde

Gelelim işin esasına. Bu üç adımın da hiçbiri gerçekleşmeyebilir. Sucuoğlu partinin başında, UBP’li bir başbakanla veya başbakan vekili ile seçime gidebiliriz. Hem de 2 ay içerisinde. Şu an güçlü bir formül de bu. Ancak burada da Sucuoğlu’nun etkin liderliğine ihtiyaç var.

Tekrar edelim, Faiz Sucuoğlu, dünde kalan Sucuoğlu değil. UBP kurultayından sadece bir başkan değil, güçlü bir taban desteği ile bir lider çıkarıldı. Sadece UBP’yi değil, ülkeyi de dizayn ederken Faiz Sucuoğlu bunu asla unutmamalı.

Bu taban desteği, ayin- oyun, parti içi kavga, seçimde adam kesme gibi Eroğlu sonrası yaşanan saçmalıklara dönerse, aynı taban Faiz Sucuoğlu’nu da affetmez. Sucuoğlu kendisine, bin kez tekrarlamalı: Bu taban bana güçlü bir desteği, adil bir yönetim için verdi.

Hasan Taçoy beklediği oyun çok altında kaldı, ancak 3 bin civarı bir oy da küçümsenecek bir güç değil. Taçoy, “Yarın sabahtan itibaren UBP’nin birlik bütünlüğü, tek başına iktidarı için çalışmaya hız vereceğim” dedi. Bu Sucuoğlu’na da dost eli.

UBP bu sürede çok yıprandı, yoruldu. Ama taban geldi ve partisine sahip çıktı. Bu noktadan sonra, hizip, dedikodu, alt oyma kısa sürede UBP’de prim yapmaz. Milletvekilleri ve bakanlar bunu çok iyi görmeli, buna göre gücünü ülkenin kalkınmasına vermeli.

Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya oranla 150 civarında arttı. Kontrol ve denetim noktasında sıkıntılarımız var. Her şeyi saldık, pandemi yokmuş gibi yaşıyoruz. Acil Durum Hastanesi’ne bir ayda 2 bin 903 hasta bakıldı; bu rakam gerçekten çok fazla.

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01/11/2021 08:20