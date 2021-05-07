Umarlar'ın hayati tehlikesi sürüyor

Gönyeli’de çocuk parkı içerisinde çıkan kavgada müşteki Turgut Umarlar'ın kafasına parke taşı vurarak ağır yaralanmasına sebep olan zanlılar Ş.K.(E-21) ve H.S.(E-17) yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılardan birinin 18 yaşından küçük olması üzerine mahkeme kapalı oturum yaptı.

Polisten alınan bilgide 5 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa’da, Yeşilada isimli çocuk parkı içerisinde, Lefkoşa’da sakin zanlı Ş.K ve H.S’nin bir taraf Turgut Umarlar'ın bir taraf olup bir kavgada yer aldıkları esnada Ş.K’nin park içerisinde tasarrufuna geçirdiği yarım parke taşını Turgut Umarlar'ın kafasına vurup katle teşebbüs edip kafatasında parçalı kırık ve kesi olmasına neden olarak ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis söz konusu olayda kullanılan taş bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve müştekinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöröşurji Servisinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesi bulunması üzerine zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmaları maksadı ile emir aldıklarını söyledi.

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07/05/2021 14:39