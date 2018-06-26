Ümit Erdim: Bu şerefsizlerin ellerini keseceksin ellerini!

Seçimden önce adeta birbiri ardına gelen hayvana şiddet haberlerinin ardından gözler hükümet yetkililerine dönmüş ve hayvanları koruyacak ayrıca onlara uygulanacak şiddet karşısında verilen cezaların ağırlaştırılmasını sağlayacak kanunların çıkarılması istenmişti. Oyuncu Ümit Erdim de seçim sonrası attığı tweetle bir süredir yaşanan vahşete dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR

Erdim, hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya hesabından hayvanları keserken çekilmiş görüntülerini paylaşan bir kullanıcıyı şikayet etti ve hükümetin seçim vaatlerini yerine getirmesini istedi. İşte Ümit Erdim’in o paylaşımı: