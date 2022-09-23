Ümit Erdim ikinci kez baba oldu!
23/09/2022
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle adını duyuran oyuncu Ümit Erdim, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
2017'de nikâh masasına oturan Seda ve Ümit Erdim çifti, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, Ela adını verdikleri ikinci çocuklarına kavuştu.
"ELA HANIM BİRAZ ÖNCE ARAMIZA KATILDI"
Ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı"