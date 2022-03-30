Ümit Erdim ikinci kez baba oluyor: Biz artık dört kişiyiz

Ses adında bir kızları bulunan Seda-Ümit Erdim çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu: Evet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz...

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30/03/2022

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Ümit Erdim ikinci kez baba oluyor: Biz artık dört kişiyiz

Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.

İKİNCİ BEBEĞİNE HAMİLE
Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim, şimdilerde ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2018’de kızları Ses’i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.

"SES'İN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ"
Oyuncu, eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini 360 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyurdu. Ses'in elindeki ultrason görüntüsü dikkat çekerken, Erdim beğeni ve tebrik mesajları yağan gönderisine, "Evet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık dört kişiyiz" notunu düştü.

30/03/2022 20:46
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TAGS: Ümit Erdim, magazin, haber
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