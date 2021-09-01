Ümit İnatçı Sanat Merkezi, “Armonia Mundi” adı ile sergi açıyor

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01/09/2021

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Ümit İnatçı Sanat Merkezi, “Armonia Mundi” adı ile sergi açıyor

Ümit İnatçı’nın son iki yılda yaptığı çalışmalardan oluşan “Armonia Mundi” adlı sergi 7 Eylül’de ziyarete açılıyor.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından  Lefkoşa Atatürk Merkezi’nde açılacak sergi, 18 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Ümit İnatçı, “Armonia Mundi” adlı sergisinde eserlerindeki müzikaliteye işitsel boyut kazandırmak üzere müzik sanatçısı Okan Ersan’la çalıştı. Kırk altı eserden oluşan sergi, Okan Ersan’ın kurguladığı deneysel müzik eşliğinde izlenirken eserlerin görüntüleri de video olarak, sergide yer alacak büyük ekrandan izlenebilecek.

01/09/2021 19:16
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TAGS: Ümit İnatçı Sanat Merkezi, “Armonia Mundi” adı ile sergi açıyor
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