Ümit Öztınç, Londra'da covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar'ın da dayısı Ümit Özatınç bugün Londra'da covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Ümit Özatınç'ın iki hafta önce Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Özatınç'ın vefatı ailesini yasa boğarken, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı

Dünya Güzeli Bir İnsandın Sen Ümit Dayı

Yaşamın zorluklarla dolu geçse de içindeki umudu hiç kaybetmeden hep çalıştın, ailenin iyiliği için hep mücadele ettin, yılmadın. İnsanları sevdin, yaşamı sevdin, ülkeni çok sevdin. Uzaklarda olsan da aklın, yüreğin hep bu ülkede, bizimle oldu. Dünyadaki milyonlarca insan gibi biz de bugün Covid-19 illetinin en soğuk, en acımasız yüzü karşısında derin bir acı ve çaresizlik içine sürüklendik. Bu salgın rakamlardan ibaret değil, her rakamın ardında onulmaz acılar var. Acımız çok büyüktür. Hoşçakal Dayı, huzur içinde uyu güzel insan...

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06/01/2021 11:38