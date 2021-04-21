UMK ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Kampusu’nda imzalanan işbirliği protokolüne Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş imza koydu.

İşbirliği kapsamında, Komisyonu’nun destek programında yer alan öğrencilere “topluma yeniden kazandırma” kapsamında burs imkanı sağlanması da bulunuyor. Burs sayısı yılda bir öğrenci ile sınırlı olacak.

Protokolde bağımlılıklar için tedavi, rehabilitasyon imkanlarının geliştirilmesi, araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerin zararları, kumar ve sanal bağımlılıklar konusunda toplumsal bilinci arttırma çalışmaları yapılması öngörülüyor. Protokol tarafların karşılıklı onayı ile her yıl yenilenecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Baştan beridir bağımlılık sorunu yaşayan bireylerin cezaevine atılmasının ve toplum dışına itilmesinin en büyük hata olduğunu vurgulayarak, doğru olanın bu gibi çocukları topluma yeniden kazandırmak olduğunu toplumumuza anlatmaya çalıştık.

Bu çerçevede iş birliği protokolünün imzalandığı gün destek programımızda olan bir öğrencimizin tam burslu okumasına yönelik olarak remi işlemleri başlatılması her türlü takdirin üzerindedir ve bunun diğer üniversitelerimize de örnek olmasını diliyoruz” dedi.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdal Işıktaş ise Komisyonun ülkedeki bağımlılıkların önlenmesine yönelik olarak çok yönlü önemli çalışmalar yürüttüğünü, iki kurumun iş birliğinde geliştirilecek strateji ile verilen mücadeleyi akademik, bilimsel ve toplumsal olarak daha ileriye taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.

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21/04/2021 14:15