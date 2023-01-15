Yemen'de ateşkesin yenilenmesi için Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslarda bulunan Umman heyeti, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ülkeden ayrıldı.

İran destekli Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Umman heyeti, 10 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü temaslarını tamamladı.

Umman heyetine Sana'dan ayrılırken Husilerin müzakere heyeti başkanı ve sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın eşlik ettiği aktarıldı.

-"Umman heyeti iyi haberlerle Sana'dan döndü"

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman heyeti, Umman'ın arabuluculuğuyla Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki istişareler hakkında iyi haberlerle Sana'dan döndü." ifadelerini kullandı.

Rahbi, Yemen'deki savaşı bitirmek için iki taraf arasında bir yakınlaşmanın olduğunu kaydetti.

Rahbi'nin söz konusu paylaşımına ilişkin Suudi Arabistan veya Umman'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında ateşkesin yenilenmesi girişimlerini sürdüren Umman, son olarak 10 Ocak'ta Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya bir heyet göndermişti. Bu, bir ay içerisinde Umman'dan Sana'ya gönderilen ikinci heyet olmuştu.

-Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

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15/01/2023 16:25