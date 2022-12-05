Ümmet Dudurga hayatını kaybetti

Alaniçi sakini 59 yaşındaki Ümmet Dudurga evinde hayatını kaybetti. 

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05/12/2022

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Ümmet Dudurga hayatını kaybetti

Alaniçi sakini 59 yaşındaki Ümmet Dudurga evinde hayatını kaybetti. 

Polis basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 04.12.2022 tarihinde, 06:00 sıralarında,  Alaniçi’nde sakin Ümmet DUDURGA (E-59) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur.  Adı edilenin cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan kontrolde darp ve cebir izine rastlanılmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

05/12/2022 10:41
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