Umuda yolculuk feci şekilde sonuçlandı

25 yaşındaki baba Oscar Alberto Martinez Ramirez, El Salvador'dan ABD'ye göç etmek için 21 yaşındaki eşi Tania Vanessa Avalos ve 23 aylık kız çocuğu Valeria ile beraber umuda yolculuğa çıkmıştı.

Ailenin daha iyi bir yaşam ümidiyle yola çıktıkları yolculuk feci şekilde sonuçlandı.

Yasa dışı yollarla nehirden geçmeye çalışan baba ve kız boğularak can verdi ve cansız bedenleri Meksika'nın Matamoros kenti kıyısında bulundu.

Eşi ve kızının son anlarına tanıklık eden 21 yaşındaki anne Tania Vanessa Ávalos, yaşanan trajediye karşın elinden hiçbir şey gelmedi.

3 Nisan'da El Salvador'dan umuda yolculuğa çıktıkları belirtilen aile Meksika'da yaklaşık iki ay boyunca bir mülteci kampında yaşadı ve ABD'ye göçmenlik başvurusu için randevu almayı bekledi.

Geçtiğimiz pazar günü Meksika'nın Matamoros kentine ulaşan aile kentteki ABD Konsolosluğu'na gitti ve göçmenlik başvurusunda bulundu.

ABD Konsolosluğu'nun ailenin göçmenlik talebine verdiği yanıt henüz bilinmese de elçilik binasının her hafta ortalama 40 ila 45 arasında randevu kabul ettiği ve 800 ila bin 700 kadar kişinin randevu sırasında olduğu belirtildi.

Sıra beklemekten yorulan baba Ramirez, nehirden yasa dışı yollarla ABD'ye geçmeye çalıştı ve kızını ABD sınırına ulaştırdı.

Meksika sınırında kalan eşini almak için geri dönen baba, kızının nehre atladığını fark etti ve büyük bir panikle kızını kurtarmaya çalıştı fakat baba ve kız akıntıya kapıldı ve yaşamını yitirdi.

Çok sayıda feci olaya sahne olan ABD - Meksika sınırında yalnızca geçtiğimiz ay 144 binden fazla kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştığı bildirildi.