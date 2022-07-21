Avustralya'nın Queensland kentinde bir baba, 9 aylık kızını banyodaki küvette tek başına bırakıp sigara içmeye ve Facebook’ta gezinmeye daldı. Zavallı çocuk, boğularak can verdi. Üstelik aynı hatayı daha önce de yapmıştı. Umursamaz baba, adam öldürmekten suçlu bulundu.

26 yaşındaki Daniel James Gallagher, dokuz aylık kızı Leah Jayde'yi öldürmekten suçlu bulundu. Küçük kıza evde bakan babası, onu musluk açıkken küvete oturttu. Brisbane Yüksek Mahkemesi, Gallagher'ın evde meydana gelen bir elektrik sorununu çözmek için Leah'ı denetimsiz bıraktığını açıkladı. Gallagher, evden çıktıktan sonra sigara içti ve Facebook’ta gezinmeye başladı. Eve döndüğünde ise küvet dolup taşmıştı ve bebek boğulmuştu.

Umursamazlığı felaket getirdi 9 aylık bebek öldü

Acil servisi arayan baba, yetkililer gelene kadar bebeğe kalp masajı yapmaya çalıştı. 2020’de Gallagher’dan ayrılan anne Shaylan da bebeğini kurtarmak için eve koştu. Ancak bebek hayatını kaybetti.

“BEBEĞİN ÖLÜMÜ KAZA DEĞİL”

Kraliyet savcısı Chris Cook, Gallagher'ın kızını yaklaşık yedi dakika boyunca banyoda tek başına denetimsiz halde bıraktığını ileri sürdü. Savcı ayrıca babanın pişmanlık duyduğunu kabul etmesine rağmen, bebeğin ölümünün ‘kaza olmadığını’ söyledi.

Savcı, ‘Umursamazlığın ötesindeydi. Bu dikkatsizlikten daha fazlasıydı, eylemi tamamen önlenebilir bir ölüme neden oldu’ dedi.

Umursamazlığı felaket getirdi 9 aylık bebek öldü

KAHREDEN DETAY

Öte yandan mahkemede, bebeğin daha önce de benzer bir durumda kaldığı ortaya çıktı. Leah’nın ölmesinden birkaç gün önce anne Shaylan eve geldiğinde kızı banyoda tek başınayken Gallagher’ın sigara içmeye çıktığını iddia etti.

Baba Gallagher, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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21/07/2022 21:21