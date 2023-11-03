Umut Akçıl Çin’de yarışacak

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03/11/2023

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Umut Akçıl Çin’de yarışacak

Uluslararası Havacılık Federasyonu organizasyonlarında birçok kez kürsüye çıkan Hava Sporları Federasyonu’na bağlı Milli Pilot ve YDÜ öğretim üyesi  Umut Akçıl, Çin’de dünyanın en iyilerinin yarışacağı “Süper Kupa Finali”ne gidiyor.

Bugüne kadar, Dünya Kupası ve Avrupa Hedef Şampiyonalarında kürsü gören 2022 dünya 4 numarası, Çin’in ev sahipliğinde ilk kez yapılacak organizasyonda yarışacak tek Türk sporcu.

Milli Pilot, bu dalda 8-12 Kasım’da ülkelerinin en iyi yamaç paraşütçülerinin yarışacağı Süper Kupa finaline, Uluslararası Federasyonun düzenlediği yarışlarından elde ettiği puanlarla toplam 30 kişinin gideceğini belirtti.

Diğer yandan, Çin’e gidecek oluşunun heyecan yaşattığını ifade etse de başarılı isim, destek konusunda üzgün.

Umut Akçıl, “2015 yılından itibaren neredeyse her yıla düşen kürsümüz başarımız var. 30-40 ı aşan uluslararası başarım var. Ancak, belki de 5 tanesine destek bulabildim” diye konuştu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni layıkıyla temsil etme amacında olduğuna vurgu yapan sporcu, rakiplerinin tümünü bildiğini ve kıyasıya geçecek bir yarış olacağını söylediği Çin’deki  “Süper Kupa” finalinden başarıyla dönme hedefinde olduğunu söyledi.

 

 

03/11/2023 11:35
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TAGS: Umut Akçı, Çin
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