Umut Bulut Kayserispor'a karşı açtığı davayı kazandı
Umut Bulut eski takıma Kayserispor'a açtığı davayı kazandı. Buna göre Kayserispor, Umut Bulut'a 1.161 milyon euro ile 545 bin lira ödeyecek.
12/08/2023
Futbolcu Umut Bulut, eski kulübü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı.
Kayseri 6. İş Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin lira ödemesine karar verdi.
Sarı-kırmızılı ekip ise itiraz ettiği kararı istinafa taşıdı.
Kayseri ekibi ile sözleşmesini 2019'da fesheden Umut Bulut, daha sonra kulüpten alacağı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.