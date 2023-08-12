Umut Bulut Kayserispor'a karşı açtığı davayı kazandı

Futbolcu Umut Bulut, eski kulübü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı.



Kayseri 6. İş Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin euro ve 545 bin lira ödemesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı ekip ise itiraz ettiği kararı istinafa taşıdı.



Kayseri ekibi ile sözleşmesini 2019'da fesheden Umut Bulut, daha sonra kulüpten alacağı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.