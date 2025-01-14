Umut yolculuğu sırtından yediği bir kurşunla bitti…

PAKİSTANLI GENÇ 24 YAŞINDAYDI… BİR AĞAÇ ALTINDA ÖLÜ BULUNDU… İNSAN KAÇAKÇILARININ AĞINDA, RUM POLİS KURŞUNU İLE SINIRDA VURULDU… KAÇAKÇILAR TARAFINDAN BİR AĞAÇ DİBİNE BIRAKILDI… UMUT YOLCULUĞU SIRTINDAN YEDİĞİ BİR KURŞUNLA BİTTİ…

KKTC İNSAN KAÇAKÇILIĞININ “YASAL” YAPILDIĞI TEK ÜLKE OLABİLİR… İŞÇİ, ÖĞRENCİ, TURİST… YASAL YOLLA KKTC’YE GİR, 10- 15 BİN DOLAR VER, KAÇAK YOLLARDAN GÜNEYE GEÇ… SİSTEM BU. SİSTEM DEĞİŞİK KESİMLER TARAFINDAN DA ADETA “KORUNUYOR”…

Ortadoğu ve Afrika’daki kötü yaşam koşulları nedeniyle her yıl yaklaşık 25 milyon insan, insan kaçakçılığı şebekelerinin eline düşüyor. Birçoğu daha iyi bir yaşam umuduyla yola çıkıyor. Bu durum, sadece bireysel trajedi değil, aynı zamanda insanlık onurunun hiçe sayıldığı büyük bir küresel sorun…

6 Ocak'ta kuzeyden güneye insan kaçıran bir araca Rum polisi ateş açıyor. İddia bu… Elbette Rum polisinin tahkikatı devam ediyor. İlk ifadelere göre, kuzeyden geçen aracın peşime düşülüyor, Akıncılar- Bodamya arasında arasındaki bir bölgede ateş açılıyor

Lefkoşa’daki Strovolos bölgesinde kürek kemiğinden vurulmuş bir Pakistanlı, üzeri çıplak halde bulunuyor. Ölü. Balistik incelemede kurşunun polisin silahından çıktığı tespit ediliyor. Rum polisi, insan kaçakçıları ile “dalaştıklarını” söylüyor. Belli ki, araçta ölen Pakistanlı genç, ağaçlık bir alana atılıyor…

Güney Kıbrıs’ta yaşanan son olay, insan kaçakçılığının nasıl ölümcül sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. KKTC üzerinden Avrupa’ya ulaşma hayaliyle yola çıkan Pakistanlı bir genç, bu hayalini canıyla ödedi

Bu olay, Akdeniz’deki insan kaçakçılığı rotalarının ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor.. Türkiye’nin yanı sıra KKTC, insan kaçakçılığında transit bir geçiş noktası olarak kullanılıyor. Kuzeyden güneye geçişlerde, mülteciler yüksek ücretler karşılığında kaçakçılara teslim ediliyor.

Ancak bu yolculuk, genellikle hayaller yerine ölümle son bulabiliyor. Güney Kıbrıs’taki mülteci kamplarının %80’inin bu şekilde dolması, sorunun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Kısacası KKTC’ye çok rahat ulaşan kaçaklar, güneye de aynı rahatlıkla geçiyor. Birilerini zengin ederek…

Rakamlara bir bakalım isterseniz. Birleşmiş Milletler’e göre, dünya genelindeki insan kaçakçılığı mağdurlarının %71’i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Çoğu genç, ucuz işçi oluyor, cinsel istismara uğruyor ve kölelik benzeri şartlarda yaşamaya mahkum ediliyor.

Özellikle savaş bölgelerinden kaçanlar, bu suçun en savunmasız hedefleri arasında. Aşa ve işe muhtaç mağdur insanlar, ellerindeki son kuruşu insan tacirlerine kaptırıyor. Şansı olan hayatta kalıyor, birçoğu Akdeniz’de boğuluyor, ya da bir kör kurşun hayatlarına mal oluyor

İnsan kaçakçılığı, sadece suç şebekelerinin değil, devletlerin de mücadele etmesi gereken bir sorun. Sadece KKTC değiş, birçok ülke bu mücadelede sınıfta kalıyor. Sınırların yetersiz kontrolü ve hukuki boşluklar, kaçakçıların faaliyetlerini kolaylaştırıyor.

Daha etkili uluslararası işbirliği ve sert yaptırımlar olmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Sonuç olarak, insan kaçakçılığı hem insani hem de hukuki bir felakettir. Maalesef insan hakları bağlamında büyük haksızlığa uğrayan biz, bu ayıbın ev sahibiyiz

Adamızda yaşanan bu trajediler, sadece bölgesel değil, küresel bir farkındalığın gerekliliğini ortaya koyuyor. İnsan hayatının ticari bir meta haline gelmesine izin vermek, tüm insanlığın vicdanını sorgulaması gereken bir durumdur. Hele de senelerce insan hakkı ihlaline uğrayan bizlerin…