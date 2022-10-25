Unai Emery yeniden Premier Lig'de

Aston Villa, teknik direktörlüğe Unai Emery'yi getirdi. Önce İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını açıkladı. İspanyol basını Emery için Aston Villa'nın 6 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödediğini yazdı.

Villarreal'in Emery'nin sözleşmesini sonlandırmasının ardından Aston Villa, İspanyol teknik adamın göreve getirildiğini açıkladı. Aston Villa'dan yapılan açıklamada, "Villa, teknik direktörlüğe Unai Emery'yi getirdi" denildi.



Açıklamada İspanyol teknik adamın, kariyerine vurgu yapıldı ve teknik direktörlükte 900'ün üzerinde maça çıktığı kaydedildi.

Emery, Villarreal'le 2021'de Manchester United'ı finalde yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. Emery'li Villarreal, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Daha önce Sevilla ve Paris Saint-Germain'i de çalıştıran Emery, Sevilla ile 2013-16 sezonlarında üst üste üç Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. İspanyol teknik adam, Sevilla sonrası gittiği PSG ile bir Fransa Ligi, iki Fransa Lig Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonuluğu sevinci yaşadı.

Daha önce Arsenal'i çalıştıran Emery, ikinci kez Premier Lig'de görev yapacak.

Unai Emery'nin Premier Lig karnesi:

◉ 51 maç

◉ 25 galibiyet

◉ 13 beraberlik

◉ 13 yenilgi

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25/10/2022 11:37