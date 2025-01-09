Ünal Çağıner anısına oynadılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm, spor ve girişimcilik alanlarında önemli katkılarda bulunan merhum Ünal Çağıner’i anmak amacıyla özel bir maç düzenlendi. Ünal Çağıner 1. Anı Maçı, bugün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya ve Binatlı Spor Kulüpleri arasında oynandı.

Binatlı Spor Kulübü’nün 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlanan maç büyük ilgi görürken, maçın ardından kupa töreni düzenlendi.

Ünal Çağıner’in oğlu aynı zamanda Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, organizasyonun ardından yaptığı konuşmada, "Her iki kulüp başkanına böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Ünal Çağıner güzel bir isim bıraktı, evlatları olarak onu korumaya çalışıyoruz. Sıfırdan gelen bir ismin neler yapabileceğini gösterdi. Ülkesini, toprağını ve insanlarını sevdi. Bize bu eğitimi verdi. Bizim de görevimiz bu. Kardeşim İçim Çağıner Kavuklu ile yolumuz budur. Bu ülkede kısıtlamalar içinde Ünal Çağıner gibi başarılı iş insanları yetişiyor. Bugün burada olmamızın sebebi Ünal Çağıner’e duyulan sevgi ve saygıdır. Bu ülkede yapılacak çok şey var ama önce birbirimizi sevip sayalım" dedi.