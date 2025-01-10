Ünal Çağıner, etkinlikle anılacak…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm ve girişimcilik alanlarında önemli katkılar sağlayan merhum Ünal Çağıner, adına düzenlenecek özel bir anma toplantısıyla bir kez daha anılacak.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu öncülüğünde organize edilen etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

“Mülkiyeli Ünal Çağıner’i Anma Toplantısı”, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te, Girne Acapulco Resort Hotel’de düzenlenecek.

Turizm ve Sosyal Sorumlulukta İz Bırakan İsim: Ünal Çağıner

KKTC turizm sektörüne yaptığı dev yatırımlarla tanınan merhum Ünal Çağıner, sosyal sorumluluk projelerine de öncülük ederek toplumda derin izler bıraktı. Girişimcilik ruhuyla önemli projelere imza atan Çağıner, halk tarafından sevilen ve saygı duyulan bir iş insanı olarak anılmaya devam ediyor.

Bu anlamlı etkinliğin, Ünal Çağıner’in sevenleri ve dostları tarafından yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Ünal Çağıner kimdir?

Ünal Çağıner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Acapulco Resort-Convention-SPA Otel’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Akgünler Denizcilik ile Tarsan’ın kurucusuydu. 1977 yılında başladığı turizm yolculuğunda, 40 yılı aşkın sürede önemli yatırımlara imza atmıştır. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin kurucu üyelerindendi.

1946 yılında Malya’da doğan Ünal Çağıner, devlet memurluğu deneyimlerinin ardından girişimcilik ruhuyla özel sektöre adım atmıştır. Eşi Tangül Çağıner ile birlikte Acapulco Otel gibi büyük projelere imza atmış ve KKTC turizmine önemli katkılarda bulunmuştur.

9 Ocak 2023 tarihinde 77 yaşında hayatını kaybeden Ünal Çağıner, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğmuştur. Cenazesi, Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedilmiştir.

Ayrıca, eşi Tangül Çağıner’in adıyla kurulan “Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı”, çocuklara yönelik yardım faaliyetleriyle tanınmaktadır.