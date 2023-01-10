Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor

Ülkemizin duayen turizmcilerinden 77 yaşında hayatını kaybeden Ünal Çağıner bugün son yolculuğuna uğurlanacak

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10/01/2023

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Ünal Çağıner son yolculuğuna uğurlanıyor

Ülkemizin duayen turizmcilerinden 77 yaşında hayatını kaybeden Ünal Çağıner bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Ünal Çağıner’e veda için çok sayıda seveni ve siyasetçinin Başkent Lefkoşa'da gerçekleşecek olan cenaze törenine katılması bekleniyor.

Acapulco Resort, Akgünler Denizcilik ve Tarsan’ın kurucusu olan iş insanı Ünal Çağıner daha birçok alanda ülkede yaptığı yatırımlarla öncü bir isimdi.

Çağıner’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedilecek.

Çağıner için bu akşam saat 17.00’de, Acapulco Otel’de mevlüt okutulacak.

10/01/2023 08:50
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TAGS: Ünal Çağıner, haber, kıbrıs
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