Ünal Çağıner’e son yolculuğuna uğurlandı

Duayen turizmci Ünal Çağıner bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle ülkeyi yasa boğan Ünal Çağıner’e veda için çok sayıda seveni ve siyasetçi Başkent Lefkoşa'da gerçekleşen cenaze törenine katıldı.

Çağıner ailesi taziyeleri İsmail Safa Cami'nde kabul etti. Ünal Çağıner'i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Çağıner’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedildi.

Çağıner için bu akşam saat 17.00’de, Acapulco Otel’de mevlüt okutulacak.

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10/01/2023 12:06