Ünal Çağıner’in ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yarattı

Ünal Çağıner’in ölümünün ardından, ülke siyasetçileri ve sevenleri başsağlığı mesajları yayımladı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Mülkiyeli abim, her zaman yol gösteren, iyi niyetle nasihat eden, yüreği insan ve memleket sevgisiyle dolu başarılı turizmci Ünal Çağıner maalesef aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Başta Dimağ Çağıner ve İçim Çağıner Kavuklu olmak üzere tüm ailenin ve sevenlerinin başı sağolsun, sabır dilerim” ifadelerine yer verdi.

Eski başbakanlardan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Değerli Ünal abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ülke turizminin en büyük duayenlerinden olan, siyasette hep tecrübelerinden yararlandığım çok değer verdiğim büyüğümüz Ünal abimizin yokluğunu hissedeceğiz. KKTC büyük bir değerini daha kaybetmiştir.

Başımız sağolsun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.” İfadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2023 17:29