Ünal Sivri'nin Hedefinde İş İnsanı Hüseyin Kemaler Vardı
YAYIN TARİHİ:
02/01/2025
Kıbrıslı bir banka yöneticisine suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderildiği belirtilen Ünal Sivri'nin, iş insanı Hüseyin Kemaler'i hedef aldığı öğrenildi. Zanlının, TIR’a gizlenerek Mağusa Limanı’ndan kaçak giriş yaptığı tespit edildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Ünal Sivri’nin üç gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.
Polis, Sivri'nin bağlantılarını, suikast planının detaylarını ve olası işbirlikçilerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
YAYIN TARİHİ: