Ünal Üstel: 2020 Turizm yılı olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 2017'den beri kısmen ödenen turizm teşviklerinin tümünü haziran ayında ödemek için çalışmaların başladığını açıklayarak, “Bu sezon elimizden kaçtı gibi görünüyor ama 2020 turizm yılı olacak” dedi.

Turist sayısında düşüş yaşandığını, en büyük nedenin de ulaşım olduğunu kaydeden Üstel, “Uçak seferlerini artırmak ve vergilerde indirim için Türkiye ile önümüzdeki dönemde temasları artıracağız” şeklinde konuştu.

Üstel, bayram sonrasında turizm sektöründeki temsilcilerle bir araya gelmeye başlayacaklarını da açıklayarak, “Sektörün girdi maliyetlerini düşürmek için bir dizi çalışma söz konusu olacak. Otellerde yerli ürün kullanımını artıracak teşvikler de gündemimizde. Yeni teşvik sistemini önümüzdeki günlerde tartışmaya başlayacağız” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRT Haber Merkezi Programı'nda Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı.

Turizmde yeni bir perspektif ortaya koymak gerektiğini belirten Üstel, yeni dönemde “daha çok tanıtım, daha çok ulaşım” hedefinde olacaklarını kaydetti.

Hükümet programına "2 milyon turist, 2 milyar Dolar gelir" hedefini koyduklarını hatırlatan Ünal Üstel, sektörün yaşadığı sıkıntıları iyi bildiklerini, çözmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

“ULAŞIMDAKİ ENGELLERİ KALDIRABİLİRSEK TURİZMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Ünal Üstel şunları da kaydetti:

"Sadece siyasetin değil, ülkenin turizme inanması lazım. Biz geçmişte turizmi ayağa kaldırmak için sektörle birlikte uğraş verdik. Bir teşvik programı hazırladık, bugüne kadar meyvelerini gördük. Gelinen noktada turist sayısında bir düşüş oluyor. En büyük nedeni ulaşım… Ulaşım yeterli değil, rekabet sınırlı, fiyatlar yüksek. Ulaşımdaki engelleri kaldırabilirsek turizmin önünü açacağız.”

“VERGİLERDE İNDİRİM VE THY'NİN DAHA ÇOK CHARTER SERVİSLERLE ADAYI GÜÇLENDİRMESİNİ İSTEYECEĞİZ”

Uçuş sayısını artırmak için, Başbakan, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve kendi bakanlığının önümüzdeki dönemde Türkiye'deki temasları artıracaklarını belirten Üstel, "Anavatanımızdan, THY'nin daha çok charter servislerle adayı güçlendirmesini isteyeceğiz. Buraya gelişte, vergilerde indirim isteyeceğiz. Biz de vergilerde indirim uygularsak, ulaşımdaki büyük engeli ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

“SEKTÖRÜN GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN BİR DİZİ ÇALIŞMA SÖZ KONUSU OLACAK”

Bir önceki bakan Fikri Ataoğlu'nun kişisel çabalarını takdir etse de hükümetin turizme ayırdığı bütçe ile bu sektöre ne kadar önem verdiklerinin görüldüğünü ifade eden Üstel, sektörün girdi maliyetlerini düşürmek için bir dizi çalışmanın söz konusu olacağını kaydetti.

Üstel, sektörün yüksek elektrik ücretlerine karşı bazı tedbirler ve otellerde yerli ürün kullanımını artıracak teşviklerin gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

“(OTEM) EYLÜLDE ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLAYACAĞIZ”...

Ara eleman eksiği konusunda da konuşan Üstel, Otelcilik,Turizm, Eğitim Merkezi'ni (OTEM) bir önceki bakanlığı döneminde yeniden açıldığını hatırlatarak, "OTEM'e ve ara eleman konusuna verdiğim önemi göstermek için ilk ziyaretimi OTEM'e yaptım. Gençlerimizi bu sektöre kazandırmalıyız. Eylülde öğrenci alımına başlayacağız. Otelcilerle de görüşerek, her isteyen, bölgeden köyden çocuklarımızı yetiştireceğiz" dedi.

“SOSYAL MEDYADA DA DAHA ETKİN TANITIM FAALİYETİNE BAŞLAYACAĞIZ”

Ünal Üstel, ambargolar altında olsa da cennetten bir parça olarak gördüklerin KKTC'nin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliği tanıtmak için tanıtım, fuar gibi etkinlikleri artıracaklarını, sosyal medyada da daha etkin tanıtım faaliyetlerinebaşlayacaklarını açıkladı.

“BAYRAMDAN SONRA SEKTÖR TEMSİLERİYLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Bayramın hemen sonrası sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye başlayacaklarını belirten Üstel, “Önümüzdeki günlerde yeni teşvik sistemini tartışmaya başlayacağız. Bunu yine kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Bir soruya karşılık 2017'den beri geriye dönük turizm teşviklerinin bir kısmının ödenmediğini hatırlatan Üstel şunları da ekledi:

"Charter yapan turizmciler sıkıntı yaşadı. Öncelikli konularımızdan bir tanesi geriye dönük teşviklerin haziran ayı içinde süratli şekilde turizmcimize ödemek. Bu sezon elimizden kaçtı gibi görünüyor ama 2020 turizm yılı olacaktır. O nedenle geriye dönük ne varsa haziran ayı içinde ödemek istiyoruz. Tüm imkanları zorlayacağız ki 2020'de sektörün yüzünü güldürelim. Bunun ardından yol haritası için 4 yıllık bir program hazırlayacağız.”