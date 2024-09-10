Üstel: 21 Eylül Demokrasi Şölenimiz Olacak

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı Mazbata Dağıtım Gecesi dün akşam Acapulco Resort Otel'de görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı gecede salon partililerle dolup taştı.

Büyük tezahüratlarla sahneye çağrılan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel'in konuşması büyük alkış aldı.

21 EYLÜL DEMOKRASİ ŞÖLENİMİZ OLACAK

Üstel konuşmasında, salonu dolduran partililere hitaben , "21 Eylül'de UBP kazanacak... 21 Eylül hepimiz için bir bayram olacak” dedi.

Üstel, hükümet icraatlarına da değinerek, "Onlar konuşur biz icraat yaparız. Tüm icraatlarımız ortada… Biz halkımıza ne söz verdiysek sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz…” diye de konuştu.

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde tüm istişareleri yaparak, halka en iyi hizmet vermek için canla başla çalıştıklarını ve bundan sonra da yoğun çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Geceye yoğun katılım ve kendisine yönelik güçlü destek için partililerine teşekkür eden Üstel, “ Gerçek ortada… Bu gece gücümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi gösterdik. 21 Eylül bayramımız olacak ve bayramlarda dargınlık küskünlük olmaz.... Yarış olmasa parti içi dinamizm de olmayacaktı. Kurultaydan sonra yine kazanan UBP olacak, KKTC olacak" dedi.