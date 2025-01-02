Ünal Üstel: Regaip Kandili ve Üç Aylar Tüm İnsanlığa Huzur Getirsin

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Üstel, bu mübarek gün ve gecede yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik duygularının ön plana çıkmasını temenni ederek, dargınlıkların unutulması gerektiğine dikkat çekti.

Başbakan Üstel mesajında, "Tüm halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ederim. Bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını, tüm insanlığa sevgi ve huzur getirmesini dilerim," ifadelerini kullandı.

Üstel, Regaip Kandili'nin yardımlaşma ve dayanışma hislerinin yoğunlaştığı bir dönem olduğuna vurgu yaparak, bu özel gecede duaların kabul olmasını ve birlik, beraberlik duygularının güçlenmesini diledi.