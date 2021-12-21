Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve milletvekili adayı Ünal Üstel, şehitleri andı.

Üstel, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınlandı. Üstel, “Vatan toprakları uğruna canları pahasına savaşan ve şehitlik mertebesine ulaşmış kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği adına ne kadar önemli olduğunu bugünlerde daha çok hissettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bizler için vazgeçilmez olan garantörlük hakkından ve devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Özgür ve bağımsız bir yaşam için kutsal vatan toprakları uğruna şehit düşen kahraman ecdadımızın savaşçılarını andığımız bu günlerde , manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliyoruz.”

Üstel, tarih boyunca varoluş ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini kaydetti.

Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen ve Kıbrıs Türklerinin hafızalarında acı iz bırakan 21 Aralık mücadelesi ve şehitlerinin, Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefiyle giriştikleri bir soykırım hareketinin ilk uygulaması olduğunu belirten Üstel, “Geçmişi unutmadan, bizden sonraki neslin bunları bilerek sağlam adımlarla ileriye yürümesi için bu günlerin hatırlanması, anlatılması ve anılması çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.

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21/12/2021 19:49