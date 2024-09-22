Ünal Üstel UBP Genel Başkanlığı yarışını kazanmayı garantiledi
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yarışında 10’uncu sandık sonuçlarına göre salt çoğunluğu sağlayan Ünal Üstel Genel Başkanlığı garantiledi.
22/09/2024
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yarışında 10’uncu sandık sonuçlarına göre salt çoğunluğu sağlayan Ünal Üstel Genel Başkanlığı garantiledi.
10’uncu sandık sonuçlarına göre, Ünal Üstel kullanılan 10 bin 171 oydan sayılan 8 bin 461 oyun 5 bin 465’ini alarak seçimi kazanmayı garantiledi. Hasan Taçoy 2 bin 741, Ahmet Melih Karavelioğlu da 102 oy aldı. 153 oy geçersiz sayıldı
10’uncu sandık sayım sonuçlara göre ÜnaL Üstel % 65,8, Hasan Taçoy % 33, Ahmet Melih Karavelioğlu ise %1,2 oranında oy aldı22/09/2024 06:35