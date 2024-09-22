Ünal Üstel UBP Genel Başkanlığı yarışını kazanmayı garantiledi

 Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yarışında 10’uncu sandık sonuçlarına göre salt çoğunluğu  sağlayan Ünal  Üstel Genel Başkanlığı garantiledi.

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22/09/2024

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Ünal Üstel UBP Genel Başkanlığı yarışını kazanmayı garantiledi

 Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yarışında 10’uncu sandık sonuçlarına göre salt çoğunluğu  sağlayan Ünal  Üstel Genel Başkanlığı garantiledi.

10’uncu sandık sonuçlarına göre, Ünal Üstel  kullanılan 10 bin 171 oydan sayılan  8 bin 461 oyun 5 bin 465’ini alarak seçimi kazanmayı garantiledi. Hasan Taçoy 2 bin 741, Ahmet Melih Karavelioğlu da  102 oy aldı. 153 oy geçersiz sayıldı

10’uncu sandık sayım sonuçlara göre ÜnaL Üstel % 65,8, Hasan Taçoy % 33, Ahmet Melih Karavelioğlu ise %1,2 oranında oy aldı

22/09/2024 06:35
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